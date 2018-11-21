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Найпопулярніша криптовалюта продовжує втрачати вартість

12:21, 21 листопада 2018
Фінанси
2017 0
Ілюстрація REUTERS

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Капіталізація біткойна впала нижче $75 млрд - до $74,26 млрд, пише liga.net.

Нагадаємо, 19 листопада курс біткойна перевищував $5,5 тис. Таким чином, криптовалюта за два дні втратила чверть вартості.

Причиною на ринку вважають невизначеність після хардфорку Bitcoin Cash, перенесення запуску інституційної біткойн-платформи Bakkt, а також дії "ведмедів" - учасників ринку, які грають на пониження.

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Теги: #криптовалюта Bitcoin#Bitcoin