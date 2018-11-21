Найпопулярніша криптовалюта продовжує втрачати вартість

Біткойн за два дні втратив чверть вартості. Вчора біткойн подешевшав до $4,3 тис.

Криптовалюта біткойн на торгах вчора, 20 листопада, подешевшала до $4271,4. Падіння за останню добу, за даними CoinMarketCap, становило 14,1%. Читайте такожМінекономрозвитку ініціює легалізацію криптовалют в Україні Капіталізація біткойна впала нижче $75 млрд - до $74,26 млрд, пише liga.net. Нагадаємо, 19 листопада курс біткойна перевищував $5,5 тис. Таким чином, криптовалюта за два дні втратила чверть вартості. Причиною на ринку вважають невизначеність після хардфорку Bitcoin Cash, перенесення запуску інституційної біткойн-платформи Bakkt, а також дії "ведмедів" - учасників ринку, які грають на пониження.

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