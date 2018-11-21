В «Ощадбанку» прокоментували інформацію про відкриття НАБУ справи проти свого керівника

Банк пов'язує позов проти свого керівництва з оточенням екс-президента Януковича.

Державний «Ощадбанк» не згоден із звинуваченнями в перевищенні повноважень службовими особами пыд час операцій з депозитами, пов'язуючи відповідний позов проти керівництва банку з оточенням екс-президента України Віктора Януковича.

Читайте такожРозкрадання $20 мільйонів «Ощадбанку»: суд призначив підозрюваним заставу на більш ніж 23 мільйони гривень

«До будь-яких посадових осіб «Ощадбанку», у тому числі до голови правління Андрія Пишного, звинувачень в рамках кримінального провадження не пред'являлося. Обставини справи стосуються договірних відносин між «Ощадбанком» і його клієнтом – дружиною колишнього українського чиновника, яка має депозитні вклади в «Ощадбанку», - йдеться в переданому УНІАН коментарі банку у відповідь на публікації в низці ЗМІ про розслідування Національного антиккоррупционного бюро України щодо зловживання посадовими особами банку службовим становищем.

У банку пояснили, що не можуть оприлюднити «сумновідоме» прізвище клієнтки через встановлену законодавством заборону на розголошення банківської таємниці, проте повідомили, що ці кошти арештовані в рамках кримінальних проваджень, порушених правоохоронними органами щодо осіб з оточення колишнього президента України Віктора Януковича.

Відзначається, що в «Ощадбанку» з червня 2014 року встановлена нульова ставка для заарештованих вкладів, що відповідає банківській практиці в Україні, однак у 2017 році зазначена клієнтка банку подала через адвокатів цивільний позов до суду про зобов'язання банку нарахувати відсотки за заарештованим вкладами.

За інформацією банку, суд першої інстанції відмовив у задоволенні позовів до «Ощадбанку», і зараз справу переглядає апеляційний суд.

При цьому, як підкреслили в банку, для затягування судового процесу і тиску адвокат клієнтки звернувся в Національне антикорупційне бюро з заявою про скоєння кримінального злочину, однак детектив НАБУ відмовив у порушенні кримінального провадження та внесенні заяви до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

«НАБУ відкрило справу за фактом, що свідчить про відсутність будь-яких підстав для притягнення посадових осіб банку до кримінальної відповідальності», - пояснили в «Ощадбанку».

Довідка УНІАН. «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року. 100% акцій банку належать державі.