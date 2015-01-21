Порошенко розраховує на нову програму співпраці з МВФ у кінці січня

Про це заявив під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія) президент України Петро Порошенко.

«Сподіваюся, що 29 січня у нас буде потужна нова програма з МВФ. У нас амбітна програма реформ уже готова для цієї програми. Нам потрібна фінансова подушка, і вона буде надана партнерами з МВФ та іншими партнерами. Це представники США, Канади. Є сигнали і від швейцарського уряду. Це форми демонстрації солідарності з нами, ми дякуємо вам за це», - сказав Порошенко.

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На поточний момент Україна та МВФ реалізують дворічну програму співпраці обсягом 17 млрд дол. У 2014 році Україна за цією програмою отримала два кредитні транші загальним обсягом 4,6 млрд дол.