Справу щодо розкрадання 200 мільйонів гривень у банку "Михайлівський” скеровано до суду

Шістьох фігурантів справи банку "Михайлівський” звинувачують у причетності до розкрадання 200 мільйонів гривень.

Столична прокуратура заявляє, що скерувала до суду обвинувальний акт стосовно шести службових осіб та акціонерів справи ліквідованого банку ПАТ “Банк Михайлівський”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста Києва, слідчі продовжують досудове розслідування у низці кримінальних проваджень відносно службових осіб цієї фінансової установи та акціонерів банку за фактами розкрадання коштів та вчинення інших злочинів, пов’язаних із діяльністю банку.

"На сьогодні завершено розслідування одного з вказаних проваджень та 20 листопада скеровано до суду обвинувальний акт відносно шести його фігурантів, а саме голови правління ПАТ “Банк Михайлівський", членів правління, начальника департаменту та секретаря кредитного комітету", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, слідством встановлено, що "вказані службові особи, вступивши у попередню змову, спільно розробили злочинний план", що полягав у виведенні активів з банку.

"Використовуючи своє службове становище, посадовці здійснювали видачу кредитів підконтрольним юридичним особам для використання їх в інтересах власників банку", - йдеться у повідомленні.

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Внаслідок таких дій банку в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб спричинено шкоду в розмірі понад 200 млн грн.

За результатами розслідування шістьом фігурантам пред’явлено обвинувачення у вчиненні зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України) та підробленні офіційних документів (ч. 1 ст. 366 ККУ).

Крім того, матеріали за підозрою ще трьох членів правління банку, причетних до вказаних злочинних дій, виділено в окреме провадження у зв’язку з їх перебуванням в розшуку.

Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України визнав банк «Михайлівський» неплатоспроможним 23 травня 2016 року. Напередодні, 20 травня, голова правління банку Ігор Дорошенко залишив посаду, при цьому банк провів низку сумнівних операцій з переказу вкладів фізосіб з пов'язаних компаній «Кредитно-інвестиційний центр» і «Інвестиційно-розрахунковий центр», що збільшило навантаження на Фонд гарантування на 1 млрд грн - до 2,6 млрд грн.

19 листопада 2016-го року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо відшкодування фізичним особам через систему гарантування вкладів фізичних осіб шкоди, заподіяної зловживаннями у сфері банківських та інших фінансових послуг», який прирівнює більшість сумнівних вкладів до банківських.