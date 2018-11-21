Уряд ухвалив проект угоди про вільну торгівлю України з Ізраїлем

Документ планують підписати наприкінці листопада.

Кабмін затвердив проект Угоди про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем. Підписати документ уповноважили першого віце-прем’єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва.

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Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на прес-службу Мінекономрозвитку.

Раніше повідомлялося, що угоду мають підписати наприкінці листопада цього року.

Роботу над розробкою документа розпочали 2015 року. Переговори щодо створення зони вільної торгівлі Україна та Ізраїль завершили 28 березня цього року, затвердили план щодо подальшого підписання самого документа.

За підрахунками Мінекономрозвитку, у результаті дії угоди вже в найближчій перспективі збільшиться український експорт до Ізраїлю, а також покращиться сальдо торгівлі України з Ізраїлем

Дія угоди про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем не буде розповсюджуватись на території тимчасово окупованих внаслідок збройної агресії Російської Федерації територій Автономної Республіки Криму, міста Севастополя та окремих територій Донецької та Луганської областей до повного відновлення конституційного ладу держави Україна на них.

В уряді уточнили, що відповідно до Експортної стратегії України, зокрема Дорожньої карти стратегічного розвитку торгівлі 2017-2021 України, Ізраїль входить до ТОП-20 перспективних ринків для експорту української продукції, а також є одним з головних торговельних партнерів України в регіоні Близького Сходу. Найбільш перспективними для співпраці вважаються сфери агровиробництва, туризму, переробки вуглеводнів, зв’язку, медицини, енергоефективності та екології.