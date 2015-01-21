МВФ розгляне прохання України про збільшення фінансування - Лагард

Ключовий кредитор України-Міжнародний валютний фонд отримав прохання від влади України про підписання нової довгострокової програми співпраці замість існуючої програми stand-by і готовий розглянути її під час засідання Ради директорів Фонду, сказано в заяві директора-розпорядника МВФ Крістін Лагард, текстом якого володіє УНІАН.

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«Президент Порошенко поінформував мене сьогодні, що влада України звернулася із пропозицією підписати нову довгострокову програму кредитування економіки України, що передбачає більший обсяг фінансування, замість існуючої програми stand-by (дворічної програми stand-by із терміном завершення у 2016 році і обсягом фінансування 17 млрд дол. - УНІАН)", - сказано в заяві. - Ми будемо радитися з Радою директорів Фонду щодо цього прохання».

Причому Лагард наголосила, що нова програма буде спрямована на досягнення макроекономічної стабілізації у країні і включатиме більш широкий і глибокий спектр реформ, необхідних для стійкого зростання.

«Виходячи з рішення Ради директорів, місія Фонду, яка зараз працює в Києві, почне обговорення нової програми з українською владою. Причому вже зараз відбуваються переговори про надання фінансової допомоги Україні з боку міжнародних партнерів», - наголосила голова МВФ.

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Як повідомляв УНІАН, Україна та МВФ підписали дворічну програму співпраці у квітні 2014 загальним обсягом фінансування 17 млрд дол. У 2014 році Україна отримала від МВФ два транші кредиту загальним обсягом 4,6 млрд дол., що склало половину загального пакету фінансової допомоги, отриманої нашою країною протягом 2014 року. Чергова місія Міжнародного валютного фонду прибула в Україну 8 січня і почала роботу.

Рішення МВФ є вкрай необхідним не лише для отримання фінансування по лінії Фонду, але також для отримання доступу до додаткових пакетів фінансової допомоги з боку інших кредиторів - Світового банку, ЄБРР, а також допомоги уряду США, країн ЄС та Японії. У січні 2015 року голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив про готовність ЄС надати Україні 1,8 млрд євро, уряд США заявив про готовність надати держгарантії на 2 млрд дол. Ще близько 500 млн євро виділив Україні уряд Німеччини. Пакет допомоги у 300 млн дол. виділив уряд Японії.

У 2014 році Україна отримала 9 млрд дол. фінансової допомоги із різних джерел, виплативши водночас 14 млрд дол. зовнішніх зобов'язань. У 2015 році обсяг зовнішніх зобов'язань, необхідних для виплати, складе близько 11 млрд дол.