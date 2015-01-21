Вкладники «Актабанк» почнуть отримувати виплати з 23 січня через «Фідобанк»

Про це повідомляється на сайті фонду.

За інформацією фонду, виплати будуть проводитися у розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день початку виведення банку з ринку, але не більше 200 тис. гривень, до 2 березня. Виплати після цієї дати будуть здійснюватися на підставі індивідуальних письмових звернень вкладників до фонду до дня держреєстрації ліквідації банку.

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«Актабанк» (Дніпропетровськ) працює на ринку України від 2008 року і входить до групи середніх банків. За інформацією на сайті НБУ, основними власниками банку є громадяни Кіпру через компанію «Центр-Агро-Трейд». ЗМІ пов'язують «Актабанк» із бізнесменом Вадимом Єрмолаєвим.