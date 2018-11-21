Світовий банк та МВФ висловилися на підтримку законопроекту про спліт

Друге читання у Верховній Раді законопроекту про консолідацію держрегулювання ринків фінпослуг очікується завтра, 22 листопада.

Світовий банк та Міжнародний валютний фонд підтримує прийняття Верховною Радою України закону про консолідацію державного регулювання ринків фінансових послуг у двох регуляторів – Національного банку україни та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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"Світовий банк спільно з Міжнародним валютним фондом вітає прийняття цього законопроекту, який, як очікується, відкриє двері для продуктивних змін в нереформованому небанківському фінансовому секторі", - йдеться у переданій УНІАН спільній заяві Світового банку та МВФ щодо законопроекту №2413, друге читання якого у Верховній Раді очікується завтра, 22 листопада.

За словами директора Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Сату Кахконен, протягом останніх чотирьох років Україна провела суттєві реформи в банківському секторі, проте практично нічого не зроблено для реформування небанківської фінансової системи.

"Проблеми в цьому секторі дуже глибокі і, як наслідок, клієнти небанківських фінансових установ відчувають серйозні і непотрібні ризики. Ці проблеми можуть бути усунені тільки через фундаментальні реформи, включаючи реформу регуляторної системи фінансового сектора для забезпечення незалежного та ефективного нагляду за небанківським фінансовим сектором", - сказала вона.

Кахконен зазначила, що Україна потребує здоровий, диверсифікований і стійкий фінансовий сектор для ефективного сприяння економічному зростанню, і важливим кроком у цьому напрямку є прийняття законопроекту №2413, що вводить комплексну модель регулювання, якої дотримуються більшість країн Євросоюзу.

У свою чергу, постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман також зазначив, що реформа банківського сектора вже досягла хороших результатів, тоді як реформування небанківського фінсектора досі відстає.

"Як наслідок, небанківський сектор не сприяє сталому розвитку економіки. Ризики фінансової стабільності від нереформованого небанківського фінансового сектора значні. Надалі треба привести регулювання і нагляд у небанківському фінансовому секторі у відповідність з міжнародними стандартами, як це відбувається в банківському секторі", - сказав він.

За словами Люнгмана, найефективнішим способом досягнення цього є консолідація регулюючих органів - перехід від трьох регуляторів фінансового сектору до двох.

"У зв'язку з цим ми будемо вітати розгляд і прийняття Верховною Радою так званого "Закону SPLIT" 22 листопада", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада у четвер, 22 листопада, розгляне в другому читанні законопроект про консолідацію держрегулювання ринків фінансових послуг (спліт), що передбачає ліквідацію Нацкомфінпослуг та передачу її функцій Нацбанку і Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку (№2413а).

Зокрема, нагляд і регулювання ринку страхових, лізингових та факторингових компаній, кредитних спілок, бюро кредитних історій, ломбардів та інших фінансових компаній перейдуть до НБУ, тоді як НКЦПФР займеться регулюванням недержавних пенсійних фондів і фондів фінансування будівництва, а також фондів операцій з нерухомістю.

Парламент схвалив законопроект в першому читанні в липні 2016 року, однак друге читання документа за два роки так і не відбулося.