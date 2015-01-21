Російський рубль знижується до євро і зростає до долара завдяки зростанню цін на нафту

Подорожчання нафти підтримує курс рубля проти долара, який опустився до 65, передає Прайм.

Курс долара розрахунками "завтра" на 17.40 знижувався на 18 копійок - до 65,02 рубля, курс євро зростав на 19 копійок - до 75,50 рубля, слідує з даних Московської біржі.

Вартість нафти марки Brent до цієї години підвищувалася на 3% до 49,5 долара за барель.

Рубль протягом торговельного дня не демонстрував єдиної динаміки проти долара і євро. У першій половині дня рубль втрачав позиції на тлі зростання геополітичних ризиків через ескалацію конфлікту на сході України.

Невизначена динаміка нафтових цін також підтримувала тиск на рубль. Різкі заяви президента США Барка Обами щодо економіки РФ також створювали негативний фон для рубля.

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Внаслідок цього долар на деякий час перевищив рівень у 66 рублів, а євро піднявся до 76,5 рубля.

Проте у другій половині дня рубль отримав підтримку від словесних інтервенцій ЦБ РФ, який спростував інформацію ЗМІ про те, що вже анонсував рішення про зниження ключової ставки у першому кварталі.

У кінці дня намітилося зростання євро проти долара на форекс. Крім того, на тлі динаміки форекс ціна на нафту пішла впевнено вгору.

Це зумовило зниження долара проти рубля і збереження позицій євро щодо рубля.