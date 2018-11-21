Ініціатива щодо зміни нарахування ЄСВ суперечить податковим реформам – Мінекономрозвитку

Мінекономрозвитку висловило здивування ініціативою Мінсоцполітики.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі вважає, що ініціатива Міністерства соціальної політики про зміну механізму нарахування єдиного соціального внеску (ЄСВ) суперечить логіці податкових реформ, які проводяться в країні з часів Евромайдана.

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Про це сказав журналістам перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов.

"Було б дивним, якби Міністерство економіки ставилося до таких ініціатив позитивно. Тоді слід було б поставити питання, на чиєму боці ми граємо. Мені здається, що ця ініціатива суперечить тій логіці податкових реформ, які проводяться з часів Майдану", - сказав він.

За його словами, Мінекономрозвитку здивоване ініціативою Мінсоцполітики ще й тому, що є технічні проблеми, пов'язані з тим, що пропонується підвищити ставку ЄСВ для дуже незначної кількості саме високооплачуваних працівників.

"Якщо ще можна дискутувати щодо того, чи призведе збільшення ставки ЄСВ до того, що працівників десь на заводах будуть масово переводити на якісь схеми, то якщо ми говоримо про одного директора, який отримує високу зарплату, то є безліч різних варіантів з ФОПами або консультаційним договорами, які допоможуть цього уникнути", - сказав він.

"Знаходити кошти можна різними способами, і нам здається, що зараз цей спосіб не є оптимальним", - додав Нефьодов.

При цьому він вважає, що ініціатива Мінсоцполітики ще буде обговорюватися і в підсумку буде знайдений якийсь компромісний варіант.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів минулого тижня запропонував Верховній Раді збільшити максимальну базу нарахування Єдиного соціального внеску до 25 мінімальних заробітних плат з 15 (до 104 тисяч гривень з 55,8 тисячі гривень) і запровадити регресивну шкалу розміру оплати ЄСВ.

Одразу після цього Європейська Бізнес Асоціація виступила проти "вибіркового збільшення податкового навантаження на сумлінних платників податків.