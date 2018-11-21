В Україні стали частіше розраховуватися картками

Частка безготівкових операцій з платіжними картками в Україні з початку року зросла до 44,3%.

Частка безготівкових операцій з платіжними картками в Україні за обсягом операцій за січень-вересень 2018 року зросла до 44,3% до 39,3% станом на початок року.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, кількість безготівкових операцій з платіжними картками за цей період становила 2,8 мільярда, а їх обсяг – понад 2 трильйони гривень.

Згідно з наведеними даними, на операції в мережі Інтернет припало 34,6% обсягу безготівкових операцій, операції переказу коштів з картки на картку - 33,3%, розрахунки в торговельній мережі - 29,7%, операції в пристроях самообслуговування - 2,5%.

Як повідомляв УНІАН, частка безготівкових розрахунків в Україні з використанням платіжних карток за останні п'ять років зросла більш ніж втричі з 12,4% (станом на 1 січня 2013 року) до 39,3% на 1 січня 2018 року.