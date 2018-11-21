У четвер в Україні подорожчає долар, але подешевшає євро

Офіційний курс НБУ на 22 листопада: 100 USD – 2777,4898 гривні; 100 EUR – 3168,8381 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 22 листопада Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2777,4898 (21 листопада – 2776,3875)

100 EUR – 3168,8381 (21 листопада – 3170,9122)

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 27,74/27,76 гривні/долар.

Після зниження в першій половині дня на 2 копійки котирування гривні повернулися до рівня закриття вчорашніх торгів.

Котирування гривні стосовно євро встановилися на рівні 31,60/31,62 гривні/євро, стосовно російського рубля – на рівні 0,41/0,42 гривні/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку за станом на 12:00 становило 27,7776 гривні/долар.