Буде "своєрідний рекорд": Рада вже сьогодні може ухвалити Держбюджет-2019 – нардеп

У четвер в другій половині дня буде завершено період, відведений на розгляд поправок до бюджету, зазначив депутат.

Заступник Голови фракції Партії "Блок Петра Порошенка" Сергій Березенко заявив, що Верховна Рада може прийняти Державний бюджет вже 22 листопада.

Про це повідомляє телеканал «Прямий».

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"Як ми знаємо, бюджет складається з додаткової частини, власне, бюджету країни і ресурсних законопроектів, які відповідають за його наповнення, в тому числі, зміни до Податкового і Митного Кодексів. На жаль, два тижні тому, ми не змогли проголосувати за ресурсний законопроект 2020 за скороченою процедурою, який відповідає за наповнення бюджету. Отже завтра, у четвер, в другій половині дня буде завершено період, відведений на розгляд відповідних поправок, і ми можемо перейти безпосередньо до голосування",- зауважив політик напередодні, 21 листопада.

"Якщо в цьому році ми приймемо бюджет в ніч з четверга 22 листопада на п’ятницю 23 листопада – це буде своєрідний рекорд", - зазначив парламентар.

Політик вважає , що така швидка робота над бюджетом зумовлена розумною необхідністю працювати в паралельному режимі з усіма фінансовими інституціями як приватними, так і загальнодержавними. "Ми не можемо змушувати їх чекати нас чи підлаштовуватися під наш темпоритм",- наголосив він.

Крім того, Сергій Березенко наголосив: "Якщо ми розраховуємо на залучення додаткового фінансування як через міжнародні запозичення, так і через приватні фонди, то нам треба встигнути з бюджетом країни до 18 грудня…. Далі триватимуть різдвяні свята і ніхто з міжнародних структур не працюватиме. Через це зменшується вірогідність отримання необхідних нам запозичень".