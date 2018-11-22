Буде "своєрідний рекорд": Рада вже сьогодні може ухвалити Держбюджет-2019 – нардеп
Заступник Голови фракції Партії "Блок Петра Порошенка" Сергій Березенко заявив, що Верховна Рада може прийняти Державний бюджет вже 22 листопада.
Про це повідомляє телеканал «Прямий».
Читайте такожУ держбюджеті-2019 заклали 167 мільярдів на пенсії та покриття «дірки» Пенсійного фонду
"Як ми знаємо, бюджет складається з додаткової частини, власне, бюджету країни і ресурсних законопроектів, які відповідають за його наповнення, в тому числі, зміни до Податкового і Митного Кодексів. На жаль, два тижні тому, ми не змогли проголосувати за ресурсний законопроект 2020 за скороченою процедурою, який відповідає за наповнення бюджету. Отже завтра, у четвер, в другій половині дня буде завершено період, відведений на розгляд відповідних поправок, і ми можемо перейти безпосередньо до голосування",- зауважив політик напередодні, 21 листопада.
"Якщо в цьому році ми приймемо бюджет в ніч з четверга 22 листопада на п’ятницю 23 листопада – це буде своєрідний рекорд", - зазначив парламентар.
Політик вважає , що така швидка робота над бюджетом зумовлена розумною необхідністю працювати в паралельному режимі з усіма фінансовими інституціями як приватними, так і загальнодержавними. "Ми не можемо змушувати їх чекати нас чи підлаштовуватися під наш темпоритм",- наголосив він.
Крім того, Сергій Березенко наголосив: "Якщо ми розраховуємо на залучення додаткового фінансування як через міжнародні запозичення, так і через приватні фонди, то нам треба встигнути з бюджетом країни до 18 грудня…. Далі триватимуть різдвяні свята і ніхто з міжнародних структур не працюватиме. Через це зменшується вірогідність отримання необхідних нам запозичень".