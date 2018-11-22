этот материал доступен на русском

Бюджет-2019 передбачає підвищення зарплат і пенсій без включення "друкарського верстата" - нардеп

01:23, 22 листопада 2018
Фінанси
500 0
Нардеп анонсував підвищення зарплат / фото УНІАН

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Прямий".

"Не дивлячись на багато "хотєлок" депутатів, друкарський верстат включено не буде. За власні зароблені кошти врешті-решт на трошки буде збільшена мінімальна заробітна плата, пенсії. Але в подальшому питання підняття пенсій та заробітних плат має бути пріоритетом", - сказав він.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Держбюджет-2019
Теги: #Україна#зарплата