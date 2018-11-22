Бюджет-2019 передбачає підвищення зарплат і пенсій без включення "друкарського верстата" - нардеп
01:23, 22 листопада 2018Фінанси
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В подальшому питання підняття пенсій та заробітних плат має бути пріоритетом, заявив нардеп.
Нардеп анонсував підвищення зарплат / фото УНІАН
Народний депутат України Максим Курячий запевнив, що у проекті Державного бюджету-2019 передбачено підвищення заробітних плат та пенсій.
Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Прямий".
"Не дивлячись на багато "хотєлок" депутатів, друкарський верстат включено не буде. За власні зароблені кошти врешті-решт на трошки буде збільшена мінімальна заробітна плата, пенсії. Але в подальшому питання підняття пенсій та заробітних плат має бути пріоритетом", - сказав він.
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