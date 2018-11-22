Бюджет-2019 буде одним з найскладніших за всю історію України: нардеп назвав причину

На 2019 рік припадає пік виплат за зовнішніми міжнародними фінансовими зобов’язаннями.

Державний бюджет 2019 року буде вкрай складним через те, що прийшов час виконувати зовнішні фінансові зобов’язання, повертати гроші, які брали понад 10 років тому.

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Про це в ефірі телеканалу ”Прямий” повідомив народний депутат України від фракції партії "Блок Петра Порошенка" Максим Курячий.

“Бюджет 2019 року буде вкрай складним, одним із найскладніших бюджетів за всю історію України. Чому? Бо на 2019 рік припадає пік виплат за зовнішніми міжнародними фінансовими зобов’язаннями, які були взяті 15 і 10 років тому. Брали Азаров (Микола Азаров - екс-прем’єр-міністр України - ред.), Тимошенко (Юлія Тимошенко - лідер партії “Батьківщина”, екс-прем’єр-міністр України - ред.), вони про це вже не згадують, а віддавати зараз в 2019. Так от, в бюджеті на 2019 закладені 459 млрд грн на повернення цих зовнішніх зобов’язань. Де ці кошти? Куди вони ділися? А нам віддавати в 2019 році. Можна посипати голову попелом. Не будемо цього робити, країна має жити. У бюджеті мають бути закладені ще й принципові моменти задля розвитку економіки. І там будуть такі моменти”, - сказав Курячий.