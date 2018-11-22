Профільний комітет Ради підтримав проект держбюджету на 2019 рік
Комітет Верховної Ради з питань бюджету підтримав проект держбюджету на 2019 рік.
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Про це міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко написав у Facebook.
"Комітет ВРУ з питань бюджету підтримав проект змін в Бюджетний кодекс і проект Державного бюджету на 2019 рік. Ще одне не менш важливе рішення Комітету - схвалення кандидатури Оксани Маркарової на посаду міністра фінансів України", - зазначив він.
Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня Верховна Рада прийняла проект держбюджету-2019 в першому читанні.
14 листопада Кабінет міністрів затвердив поправки до проекту закону про Державний бюджет України на 2019 для його розгляду Верховною Радою у другому читанні.
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликав народних депутатів 22 листопада прийняти держбюджет.