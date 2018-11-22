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Профільний комітет Ради підтримав проект держбюджету на 2019 рік

09:01, 22 листопада 2018
Фінанси
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Иллюстрация REUTERS

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Про це міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко написав у Facebook.

"Комітет ВРУ з питань бюджету підтримав проект змін в Бюджетний кодекс і проект Державного бюджету на 2019 рік. Ще одне не менш важливе рішення Комітету - схвалення кандидатури Оксани Маркарової на посаду міністра фінансів України", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня Верховна Рада прийняла проект держбюджету-2019 в першому читанні.

14 листопада Кабінет міністрів затвердив поправки до проекту закону про Державний бюджет України на 2019 для його розгляду Верховною Радою у другому читанні.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликав народних депутатів 22 листопада прийняти держбюджет.

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Теги: #держбюджет-2019