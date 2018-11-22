S&P похвалило Visa за сильну фінансову позицію та підвищило рейтинг
09:31, 22 листопада 2018Фінанси
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Раніше аналітики JPMorgan Chase & Co. підтвердили рекомендацію "купувати" папери Visa і встановили цільову ціну на рівні $166.
Ілюстрація REUTERS
Міжнародне агентство S&P Global Ratings підвищило довгостроковий кредитний рейтинг американського оператора найбільшої в світі платіжної системи Visa.
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Про це повідомляє Росбалт.
"Кредитний рейтинг компанії було переглянуто з "А+" до "АА-", - йдеться в повідомленні.
Як вказали в S&P, протягом останніх кількох років у Visa зберігається сильна фінансова позиція. Експерти агентства очікують, що в найближчі роки прибуток компанії продовжить зростати.
Кілька днів тому аналітики JPMorgan Chase & Co. підтвердили рекомендацію "купувати" папери Visa і встановили цільову ціну на рівні $166.
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