Рада сьогодні розгляне у другому читанні проект держбюджету-2019

Відповідне питання стоїть на порядку денному пленарного засідання після 16:00.

Верховна Рада України сьогодні, 22 листопада, розгляне в другому читанні доопрацьований після прийняття в першому читанні проект державного бюджету України на 2019 рік.

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Відповідне питання стоїть на порядку денному пленарного засідання після 16:00.

"Сьогодні депутати Верховної Ради будуть голосувати за доопрацьований проект бюджету на 2019 рік. Ми закликаємо підтримати цей фіскально відповідальний документ, адже його прийняття - це важливий крок для забезпечення фінансової стабільності та фундамент для подальшого економічного розвитку країни", - прокоментували в прес-службі Міністерства фінансів.

Затверджений Кабінетом міністрів доопрацьований до другого читання проект держбюджету на 2019 рік передбачає доходи в розмірі 1,026 трильйона гривень, що на 18 мільярдів гривень більше початкового варіанту кошторису.

Витрати у доопрацьованому до другого читання проект держбюджету становлять 1,112 трильйона гривень, що на 18 мільярдів гривень більше початкового варіанту кошторису.

Відповідно, граничний обсяг дефіциту держбюджету залишився на незмінному рівні 89,989 мільярда гривень, або 2,3% ВВП.

Проект держбюджету заснований на макроекономічному прогнозі зі зростанням реального ВВП на 3% при інфляції 7,4%.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів передав до Верховної Ради доопрацьований до другого читання проект держбюджету України на 2019 рік. Парламент схвалив держбюджет у першому читанні 18 жовтня.

Держбюджет України на 2018 рік передбачає доходи в сумі 917,9 мільярда гривень, витрати - 991,7 мільярда гривень, граничний обсяг дефіциту - на рівні 80,6 мільярда гривень, або 2,4% ВВП.