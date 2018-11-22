Мінімальна пенсія з грудня зросте на 62 гривні – Розенко
13:29, 22 листопада 2018Фінанси
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Після цього буде здійснено перерахунок пенсій.
З 1 грудня мінімальна пенсія зросте до 1492 гривень / фото УНІАН
Мінімальний розмір пенсії в Україні з 1 грудня зросте на 62 гривні – до 1497 гривень, про що в ефірі одного з телеканалів заявив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко.
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"З 1 грудня у нас зросте прожитковий мінімум і зросте мінімальний розмір пенсії, і він становитиме 1497 гривень, після чого буде здійснено відповідний перерахунок пенсій", - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, проект Державного бюджету України на 2019 рік передбачає збільшення фінансування пенсійних виплат на 139 мільярдів гривень.
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