Мінімальна пенсія з грудня зросте на 62 гривні – Розенко

Після цього буде здійснено перерахунок пенсій.

Мінімальний розмір пенсії в Україні з 1 грудня зросте на 62 гривні – до 1497 гривень, про що в ефірі одного з телеканалів заявив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко.

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"З 1 грудня у нас зросте прожитковий мінімум і зросте мінімальний розмір пенсії, і він становитиме 1497 гривень, після чого буде здійснено відповідний перерахунок пенсій", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, проект Державного бюджету України на 2019 рік передбачає збільшення фінансування пенсійних виплат на 139 мільярдів гривень.