Яресько розраховує на чотирирічну програму співпраці з МВФ

Застосування механізму розширеного фінансування Extended Fund Facility (EFF) Міжнародного валютного фонду забезпечить довгострокову підтримку України протягом наступних чотирьох років, що дозволить повернутися до економічного зростання, відновити достатній рівень валютних резервів і забезпечити економічну і фінансову стабільність надалі.

Про це повідомила міністр фінансів Наталія Яресько на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

За словами міністра, уряд України для встановлення довгострокового партнерства з Міжнародним валютним фондом запитав розширене фінансування одразу після зустрічі за участю президента України Петра Порошенка, директора-розпорядника МВФ Крістін Лагард, міністра фінансів Наталії Яресько і голови Національного банку Валерії Гонтаревої.

Міністр відзначила, що складовою загального плану є консультації Мінфіну з власниками українського суверенного боргу для поліпшення середньострокової фінансової стабільності. Як тільки буде досягнуто домовленості з МВФ, українська влада представить кроки подальших консультацій зі своїми кредиторами.

«Ринки чекали цього кроку і мають схвально його сприйняти, оскільки це надасть фінансову підтримку, необхідну Україні для швидкого запуску економічного відновлення, і принесе прийнятні результати для всіх зацікавлених сторін. Сьогоднішнє рішення ще раз демонструє міжнародним фінансовим партнерам і кредиторам незмінну відданість українського уряду амбітній програмі реформ і макроекономічної стабільності», - написала Яресько.

Також повідомляється, що у міру продовження обговорення з МВФ механізму EFF, лідери України продовжуватимуть працювати з міжнародними фінансовими інститутами і партнерами в усьому світі над отриманням додаткових фінансових ресурсів для підтримки програми реформування країни.

Як повідомляв УНІАН, ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд одержав прохання від властей України про підписання нової довгострокової програми співпраці замість існуючої програми stand-by і готовий розглянути її під час засідання Ради директорів Фонду. За інформацією Крістін Лагард, місія Фонду, що працює в Києві, почне обговорення нової програми з українськими властями. При цьому вже зараз тривають переговори про надання фінансової допомоги Україні з боку міжнародних партнерів.

Раніше президент України Петро Порошенко повідомив, що Україна і ключовий кредитор країни - Міжнародний валютний фонд підготували меморандум про нову програму співпраці, яка враховує поточну ситуацію в країні і передбачає новий пакет реформ і новий, збільшений пакет фінансування. Основні деталі нової програми, за словами Порошенка, можуть бути озвучені вже до кінця січня.

Україна і МВФ підписали дворічну програму співпраці у квітні 2014 року загальним обсягом фінансування 17 млрд дол. У 2014 році Україна одержала від МВФ два транші кредиту загальним обсягом 4,6 млрд дол., що становило половину загального пакету фінансової допомоги, одержаного нашою країною протягом 2014 року. Чергова місія Міжнародного валютного фонду прибула до України 8 січня і розпочала роботу.

Рішення МВФ є вкрай необхідним не лише для отримання фінансування по лінії Фонду, а й також для отримання доступу до додаткових пакетів фінансової допомоги з боку інших кредиторів – Світового банку, ЄБРР, а також допомоги уряду США, країн ЄС і Японії. У січні 2015 року голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив про готовність ЄС надати Україні 1,8 млрд євро, уряд США заявив про готовність надати держгарантії на 2 млрд дол. Ще близько 500 млн євро виділив Україні уряд Німеччини. Пакет допомоги у 300 млн. дол. виділив уряд Японії.

У 2014 році Україна одержала 9 млрд дол. фінансової допомоги з різних джерел, виплативши при цьому 14 млрд дол. зовнішніх зобов'язань. У 2015 році обсяг зовнішніх зобов'язань, необхідних до виплати, становитиме близько 11 млрд дол.