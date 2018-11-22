У Кабміні розповіли, на скільки зростуть пенсії українців наступного року
14:06, 22 листопада 2018Фінанси
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За словами віце-прем'єра Розенка, пенсії українців в 2019 році зростуть на 12-17%.
Ілюстрація REUTERS
Кабінет міністрів розраховує, що після автоматичного перерахунку пенсії українців наступного року зростуть на 12-17%.
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Про це в ефірі одного з телеканалів заявив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко.
«З 1 березня 2019 року, я думаю, основна маса пенсіонерів отримає осучаснення пенсій. Ми передбачаємо, що пенсії зростуть приблизно на 12-17%, тобто, це абсолютно конкретний крок і конкретна дія, яка відбуватиметься щороку», - сказав він.
Розенко зазначив, що підвищення пенсій відбудеться для більш ніж 10 мільйонів українців, а також додав, що зростання пенсій перевищує прогнозоване зростання інфляції.
Як повідомляв УНІАН, проект Державного бюджету України на 2019 рік передбачає збільшення фінансування пенсійних виплат на 139 млрд грн.
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