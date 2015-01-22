Платіжна система Skrill відключила акаунти клієнтів в окупованому Криму

Через санкції британська платіжна система Skrill відключила акаунти клієнтів, зареєстрованих на території окупованого Росією Криму, передають "Новини Криму".

Кримчани отримали офіційне повідомлення про призупинення роботи. «У зв'язку з накладеними фінансовими санкціями, ми більше не в змозі пропонувати наші послуги для клієнтів, які проживають в Криму. Таким чином, ми з жалем повідомляємо вам, що ваш обліковий запис було закрито», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожЄС ніколи не погодиться з незаконною анексією українського Криму18 грудня Євросоюз схвалив новий пакет економічних санкцій щодо анексованого Криму. 19 грудня 2014 року президент США Барак Обама підписав указ, який забороняє громадянам США і американським компаніям працювати на півострові.

Раніше через санкції американська компанія Apple заморозила всі акаунти розробників, зареєстрованих в окупованому Криму.