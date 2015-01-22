Платіжна система Skrill відключила акаунти клієнтів в окупованому Криму
Рішення прийнято через санкції
Через санкції британська платіжна система Skrill відключила акаунти клієнтів, зареєстрованих на території окупованого Росією Криму, передають "Новини Криму".
Кримчани отримали офіційне повідомлення про призупинення роботи. «У зв'язку з накладеними фінансовими санкціями, ми більше не в змозі пропонувати наші послуги для клієнтів, які проживають в Криму. Таким чином, ми з жалем повідомляємо вам, що ваш обліковий запис було закрито», - йдеться в повідомленні.
Читайте такожЄС ніколи не погодиться з незаконною анексією українського Криму18 грудня Євросоюз схвалив новий пакет економічних санкцій щодо анексованого Криму. 19 грудня 2014 року президент США Барак Обама підписав указ, який забороняє громадянам США і американським компаніям працювати на півострові.
Раніше через санкції американська компанія Apple заморозила всі акаунти розробників, зареєстрованих в окупованому Криму.