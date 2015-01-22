Україна і Китай торгуватимуть за гривні та юані

Україна і Китай домовилися про взаємний обмін валютами - гривнею і юанем (своп-лінія) на суму, еквівалентну 2,4 млрд дол.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби президента України.

Згідно з повідомленням, відповідні домовленості були досягнуті між президентом України Петром Порошенком і прем'єр-міністром Китаю Лі Кецяном у ході зустрічі в Давосі (Швейцарія).

"Президент домовився з Лі Кецяном розпочати реалізацію раніше підписаних домовленостей по swap між валютами двох країн на суму 15 млрд китайських юанів", - зазначається у повідомленні.

Також повідомляється, що сторони домовилися про посилення контактів на вищому рівні між Україною і Китаєм, а Порошенко запросив Лі Кецяна відвідати з візитом Україну, а також передав запрошення голові Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіню.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України і Народний банк Китаю (НБК) у червні 2012 року в Пекіні підписали трирічну валютну операцію своп на загальну суму 15 млрд юанів (2,36 млрд дол.).

У січні 2015 року НБУ повідомляв про можливість активізації своп-лінії з Китаєм на 2,4 млрд дол. з метою фінансування торгових контрактів.

Обсяг експорту українських товарів до Китаю в січні-листопаді 2014 року становив 2,4 млрд дол., імпорту – 4,9 млрд дол.