Депутати провалили виділення коштів на запуск Експортно-кредитного агентства

Рада не підтримала законопроект про виділення коштів для розміщення першого випуску акцій «Експортно-кредитного агентства».

Верховна Рада провалила голосування за законопроект, метою якого було забезпечення дій, пов'язаних із здійсненням приватного розміщення першого випуску акцій «Експортно-кредитного агентства».

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За законопроект «Про внесення змін у додаток №3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» (№8414) проголосували 176 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Після цього депутати не змогли набрати потрібної кількості голосів для повторного розгляду законопроекту.

Як зазначив у своєму виступі народний депутат Михайло Довбенко, парламент ще в 2016 році прийняв рішення про створення Експортно-кредитного агентства», а в бюджеті поточного року було закладено 200 млн грн на поповнення статутного капіталу нової структури.

При цьому, зазначив він, передбачалося, що агентство буде створено у формі публічного акціонерного товариства. Проте чинне законодавство про акціонерні товариства говорить про те, що до ПАТ не належать товариства, акції яких вільно не обертаються на біржі.

У зв'язку з цим було прийнято рішення змінити форму «Експортно-кредитного агентства» на приватне акціонерне товариство, для першого розміщення акцій якого необхідно 112,2 тис. грн, передбачених у держбюджеті-2018.

За словами Довбенка, ця сума пішла б на сплату держмита за реєстрацію випуску цінних паперів, присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера, відкриття поточного рахунку для формування статутного капіталу.

Також законопроект передбачав змінити назву відповідної бюджетної програми, на яку повинні були б виділити ці 112,2 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада схвалила створення в Україні Експортно-кредитного агентства, основним завданням якого визначена підтримка масштабної експансії та збільшення обсягів експорту вдвічі до 2019 року.

Кабінет міністрів України на початку лютого прийняв рішення про юридичне створення Експортно-кредитного агентства у формі приватного акціонерного товариства для підтримки вітчизняних експортерів.