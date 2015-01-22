Обвал російського рубля триває

У ході ранкових торгів на Московській біржі курси долара і євро зростають. На максимумі курс долара піднявся до позначки 66,58 руб., що на 23 коп. вище за рівень закриття торгів 21 січня, повідомляє РБК.

Одночасно з цим курс євро зріс до 75,954 руб., що на 21,4 коп. вище за рівень закриття вчорашніх торгів.

На 10:30 мск курс долара на Московській біржі становив 65,502 руб., що на 15,9% вище рівня вчорашнього закриття, курс євро - 75,88 руб., що на 14 коп. вище за рівень закриття торгів 21 січня.

Читайте такожFitch знизило рейтинги найбільших російських банківОфіційний курс долара США до рубля, встановлений Банком Росії з 22 січня 2015 року, становить 65,5558 руб./дол., курс євро - 75,8218 руб./євро.