Рада схвалила зміни до Бюджетного кодексу для держбюджету-2019

Проект унормовує відносини між державним і місцевими бюджетами.

Верховна Рада України ухвалила зміни до Бюджетного кодексу, що унормовують відносини між державним і місцевими бюджетами з метою формування державного бюджету на 2019 рік.

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Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення законопроекту №9084 у другому читанні і в цілому з низкою поправок, озвучених під стенограму, проголосували 243 депутати за необхідного мінімуму 226 голосів.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, він регулює низку питань держбюджету України на 2019 рік, включаючи зарахування частини рентної плати до місцевих бюджетів, державні гарантії медичного обслуговування населення, перелік пільг та субсидій населенню, фінансове забезпечення діяльності судів, держзамовлення приватним закладам вищої освіти, фінансування підготовки фахівців вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації без статусу окремих юридичних осіб, можливості обласних і міських рад позичати кошти у міжнародних фінансових організацій під заставу комунальної власності.

Представляючи законопроект, представник парламентського Комітету з питань бюджету Костянтин Іщейкін оголосив рішення комітету: «Рекомендувати Верховній Раді законопроект 9084 ухвалити в другому читанні і в цілому як закон з урахуванням прийнятих пропозицій в остаточній редакції викладених у підготовленій комітетом порівняльній таблиці до законопроекту».

Порівняльна таблиця, що додається до проекту, містить 185 поправок на 116 аркушах, частина яких були відхилені комітетом і не підтримані в сесійній залі.

Після провального голосування за законопроект і перерви в засіданні, в ході якої профільний комітет проводив консультації з депутатами, представник комітету оголосив нове рішення комітету: ухвалити законопроект 9084 у другому читанні і в цілому як закон з урахуванням викладених у порівняльній таблиці прийнятих поправок, але при цьому врахувати поправки 39, 151 і 161, які були раніше відхилені комітетом, і відхилити поправки 165 і 180.

Рішення комітету не знайшло підтримки депутатів, тому після консультацій з головами фракцій у сесійній залі Іщейкін оголосив нову пропозицію: ухвалити законопроект 9084 у другому читанні і в цілому як закон із урахуванням викладених у порівняльній таблиці прийнятих поправок, але при цьому врахувати поправки 39, 151 і 161, а також поправку 165 в озвученій під стенограму редакції. Це рішення знайшло підтримку депутатів.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України сьогодні, 22 листопада, розгляне в другому читанні доопрацьований після першого читання проект державного бюджету України на 2019 рік, що передбачає доходи в розмірі 1,026 трлн грн, видатки - 1,112 трлн грн, граничний обсяг дефіциту на рівні 89,989 млрд грн, або 2,3% від ВВП. Проект заснований на макроекономічному прогнозі з ростом реального ВВП на 3% за інфляції 7,4%.

Держбюджет України на 2018 рік передбачає доходи в сумі 917,9 млрд грн, видатки - 991,7 млрд грн, граничний обсяг дефіциту - на рівні 80,6 млрд грн, або 2,4% від ВВП.