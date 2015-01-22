У Венесуелі, яка страждає від дешевої нафти, вводять три валютних ринки

Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив в середу про створення в країні єдиної валютної системи, що складається з трьох обмінних ринків для різних потреб держави і приватних осіб, включаючи появу біржі, повідомляє Прайм.

За словами Мадуро, офіційний курс долара, як і раніше, зафіксований на рівні 6,3 болівара для розрахунків за продовольчі товари та послуги охорони здоров'я. Також буде функціонувати система Sicad-1, призначена для купівлі валюти імпортерами за пільговим курсом.

При цьому система Sicad-2, де заявки на покупку валюти могли робити всі фізичні особи, перетворюється фактично в біржу. "Це буде нова система, у торгах можуть брати участь як державний, так і приватний сектор, працювати вона буде через систему державних і приватних бірж", - заявив Мадуро в ефірі державного телебачення, виступаючи перед парламентом зі звітом.

При цьому президент підкреслив, що функціонування трьох валютних ринків у Венесуелі буде мати тимчасовий, перехідний характер до поліпшення ситуації в економіці країни.

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В останнє десятиліття у Венесуелі діяли суворі обмеження на покупку і продаж валюти фізичними та юридичними особами. Фактично вільно обміняти болівари і отримати долари за офіційним курсом фізичній особі було неможливо, а юридичні особи були змушені використовувати складну систему купівлі валюти на аукціонах. Офіційний курс долара при цьому в десятки разів відрізняється від курсу "чорного ринку".