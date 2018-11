Суд Лондона відмовився від справи "Приватбанку" – ЗМІ

Арешти активів Коломойського і Боголюбова, ймовірно, будуть скасовані.

Високий суд Лондона вирішив, що йому не підсудна справа за позовом "Приватбанку" до його екс-власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Про це повідомили джерела видання Українська правда.

Після такого рішення справу, швидше за все, закриють.

Крім того, арешти активів Коломойського і Боголюбова, ймовірно, будуть скасовані.

Нагадаємо, «Приватбанк" в грудні 2017 року подав позов до високого суду Лондона проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які ймовірно їм належать або перебувають під їхнім контролем.

Позивач домігся, що суд як запобіжний захід видав наказ про всесвітній арешт активів екс-власників банку і зазначених шести компаній на суму більше 2,5 млрд доларів.

Суд при цьому зобов'язав Коломойського і Боголюбова розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, які безпосередньо беруть участь у розгляді справи.

Довідка УНІАН. «ПриватБанк» (м. Дніпро) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів. У грудні 2016 року Кабінет міністрів вирішив націоналізувати банк, керуючись рекомендаціями Ради нацбезпеки і оборони за пропозицією Національного банку.