В Україні дешевшає валюта: свіжі курси

Офіційний курс НБУ на 23 листопада: 100 USD – 2774.5837 грн; 100 EUR – 3163.8578 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 23 листопада Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2774.5837 (22 листопада – 22777.4898)

100 EUR – 3163.8578 (22 листопада – 3168.8381)

У четвер, 22 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 27,76/27,78 грн/дол.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, поточні котирування гривні на 2 копійки нижчі за рівень закриття вчорашніх торгів.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 31,66/31,68 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,41/0,42 грн/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12:00 становило 27,7419 грн/дол.