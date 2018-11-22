Парламент призначив Маркарову міністром фінансів

Оксана Маркарова з 7 червня виконувала обов'язки міністра фінансів.

Парламент призначив виконувача обов'язки міністра фінансів Оксану Маркарову міністром фінансів України.

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Як передає кореспондент УНІАН, за відповідну постанову №9322 проголосували 242 народних депутатів із 335, зареєстрованих в сесійній залі.

Зокрема, це рішення не підтримав жоден депутат від «Опозиційного блоку» та «Батьківщини», з фракції Радикальної партії «за» проголосували лише 2 депутати, з «Самопомочі» - 1 депутат.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 7 червня поклав виконання обов'язків міністра фінансів на Маркарову, яка з березня 2015 року обіймала посаду заступника міністра, а з квітня 2016 року - першого заступника міністра фінансів.

Перед цим Верховна Рада за поданням прем'єр-міністра Володимира Гройсмана звільнила Олександра Данилюка з посади міністра фінансів.

21 листопада Гройсман спрямував до Верховної Ради подання про призначення Маркарової міністром фінансів.