Нацбанк відкликав валютну ліцензію у ще однієї компанії

Рішення прийнято на підставі отриманої від компанії заяви.

Національний банк України відкликав генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій у "Фінансово-депозитарної компанії".

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Як повідомляється на сайті НБУ, таке рішення прийнято на підставі отриманої від компанії заяви про відкликання ліцензії в зв'язку з рішенням припинити валютні операції.

Регулятор нагадав, що ліцензія компанії була видана для здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, що підлягає ліцензуванню, в частині брокерської, дилерської діяльності та депозитарної діяльності депозитарної установи.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк за 2017 рік провів 1018 перевірок небанківських пунктів обміну валют, за результатами яких виявив 115 нелегальних обмінників.