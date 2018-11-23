Рада відхилила запровадження спрощених публічних закупівель

Законопроектом передбачалося запровадження спрощених закупівель та уточнення порядку оскарження процедур закупівель.

Верховна Рада України після розгляду у першому читанні відхилила президентський законопроект про внесення змін до закону України «Про публічні закупівлі» та деяких інших законодавчих актів України.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне оголошення зробив голова парламенту Андрій Парубій після того, як законопроект № 8265 не набрав необхідної кількості в 226 голосів під час розгляду у першому читанні.

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Відповідно до пояснювальної записки до законопроекту, він передбачає запровадження спрощених закупівель та уточнення порядку оскарження процедур закупівель.

Крім того, встановлено значний розмір плати за оскарження і уточнено порядок закупівель за рамковими угодами та за конкурентним діалогом.

Також передбачено можливість надання учаснику-переможцю виправити невідповідності у своїй тендерній пропозиції протягом 24 годин та посилено відповідальність за порушення законодавства про закупівлі.

Згідно з рішенням Комітету Верховної Ради з питань економічної політики, за результатами його розгляду комітет рекомендував парламенту прийняти законопроект за основу.

Як повідомляв УНІАН, система Prozorro була поширена в Україні на всіх державних замовників з 1 серпня 2016 року при проведенні закупівель товарів вартістю понад 200 тис. грн і послуг - понад 1,5 млн грн.

Ключовим критерієм перемоги в тендері в рамках Prozorro є ціна, а економія державних коштів досягається за рахунок конкуренції за ринковим принципом.

У 2017 році Україна провела державні закупівлі в системі Prozorro на суму 500,3 млрд грн.