Рада ухвалила зміни до Податкового кодексу для балансування держбюджету

Закон передбачає підвищення ставок низки податків і зборів та вводить ПДВ для посилок в Україну сумарною вартістю понад еквівалент 100 євро.

Верховна Рада України прийняла зміни до законодавства, що уточнюють порядок адміністрування і підвищують ставки низки податків і зборів для балансування державного бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідних змін до Податкового кодексу та інших законодавчих актів (законопроект 9260) у другому читанні та в цілому з урахуванням пропозицій Комітету з питань податкової та митної політики та озвученими під стенограму поправками проголосували 236 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

Згідно із пояснювальною запискою до проекту, він передбачає підвищення з 1 липня 2019 року ставки акцизного податку на тютюнові вироби на 9%, або відповідно до прогнозного показника інфляції.

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Також передбачено підвищення з 1 січня 2019 року ставки екологічного податку за викиди вуглекислого газу стаціонарними джерелами з 0,41 грн до 10 грн за тонну і поетапне підвищення цієї ставки до 30 грн за тонну до 2023 року.

Крім того, передбачається підвищення ставки ренти за користування надрами для видобутку нафти і конденсату на 2 п.п., залізної руди - на 0,8 п.п., за спеціальне використання лісових ресурсів - на 50%.

Законом також вводиться оподаткування податком на додану вартість для посилок в Україну сумарною вартістю понад еквівалент 100 євро для одного одержувача від одного відправника. Для цієї норми встановлюється перехідний період з 1 січня до 30 червня 2019 року, протягом якого податком буде обкладатися товар вартістю понад еквівалента 150 євро.

«За розрахунками Міністерства фінансів України, прийняття зазначеного законопроекту дозволить збільшити надходження до зведеного бюджету (в умовах 2019 року) в обсязі 6,3 млрд грн, з них до державного бюджету - 5,9 млрд грн», - йдеться в пояснювальній записці.

Відповідно до рішення парламентського Комітету з питань податкової та митної політики, за наслідками розгляду 581 поправки народних депутатів до законопроекту комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроект у другому читанні та у цілому з урахуванням своїх пропозицій.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України сьогодні, 23 листопада, розгляне в другому читанні доопрацьований після першого читання проект державного бюджету України на 2019 рік, що передбачає доходи в розмірі 1,026 трлн грн, витрати - 1,112 трлн грн, граничний обсяг дефіциту на рівні 89,989 млрд грн, або 2,3% ВВП.