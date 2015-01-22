Прибуток російських банків за рік впав на 41%

Прибуток російських банків в 2014 році скоротився на 40,7% порівняно з попереднім роком і становив 589 мільярдів рублів, йдеться в релізі ЦБ про динаміку розвитку банківського сектора РФ, повідомляє РИА Новости.

"Основним фактором зниження став приріст створених кредитними організаціями резервів на можливі втрати", - пояснив ЦБ.

За даними регулятора, резерви збільшилися з початку року на 1,203 трильйона рублів, або на 42,2%, в той час, як в 2013 році - на 411 мільярдів рублів, або на 16,8%.

Читайте такожУ Росії визнали, що при ціні нафти у $40 ВВП країни впаде на 5%

Ще наприкінці листопада минулого року перший заступник голови ЦБ Олексій Симановський давав прогноз щодо прибутку російських банків в 2015 році на рівні 1 трильйона рублів. Він також повідомляв, що прибуток банківського сектора РФ за 2014 рік знизиться приблизно на 10%. Між тим у грудні російська економіка на тлі обвалу нафтових цін зіткнулася з кризовими явищами, включаючи девальвацію рубля.

За даними ЦБ, прибуток російських банків за підсумками 2013 року становив 993,6 мільярда рублів.