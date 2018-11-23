Бізнесу обіцяють наступного року менше перевірок

Фіскальна служба планує в 2019 році скоротити кількість перевірок бізнесу мінімум на 10%.

Державна фіскальна служба України (ДФС) планує скоротити кількість підприємств, які потраплять у план-графік проведення документальних перевірок на 2019 рік, мінімум на 10%.

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Як повідомила прес-служба ДФС, про це сказав виконуючий обов'язки заступника голови служби Євген Бамбізов під час зустрічі з представниками Спілки українських підприємців.

Згідно з повідомленням, в органах ДФС існує застарілий ризикоорієнтований підхід до діяльності платників податків, у зв'язку з чим є необхідність зробити перегляд затверджених ризиків для їх актуалізації.

«Затверджені ризики є застарілими і вже не можуть об'єктивно характеризувати те чи інше підприємство. Ми зараз здійснюємо перегляд критеріїв ризику, визначаємо їх актуальність і пріоритетність. І вже планування перевірок на 2019 рік буде здійснено з урахуванням актуалізованих ризиків. Вони будуть оприлюднені на порталі ДФС для того, щоб бізнес розумів, в якому випадку фіскальна служба прийде до нього з перевіркою», - цитує прес-служба Бамбізова.

Також повідомляється, що в даний час Фіскальна служба працює над впровадженням електронної перевірки, що дозволить виявляти більшу частину ризиків ще до проведення перевірки.

«Платник податків під час подачі будь-якої звітності отримуватиме файл з ризиками, які буде автоматично визначати система... Платник може прийняти ці ризики і провести відповідне коригування, може надати пояснення, чому такі розбіжності виникли. Якщо згоди не буде досягнуто, то за результатами подання звітності протягом певного часу під час накопичення таких електронних файлів з певними ризиками, буде прийматися об'єктивне рішення про проведення аудиту», - підкреслив Бамбізов.

За даними прес-служби, з 2018 року, згідно з нормами Податкового кодексу, річні плани-графіки документальних планових перевірок публікуються на сайті ДФС.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році Державна фіскальна служба провела 652 позапланові документальні перевірки платників податків, за яким було донараховано 8,1 млрд грн.

ДФС включила в план-графік перевірок на 2018 рік 5,5 тисяч платників податків - юридичних осіб до обсягів задекларованих доходів понад 1,2 млрд грн.