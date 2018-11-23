Держбюджет-2019: який курс гривні чекає українців

Держбюджет передбачає курс гривні до кінця 2019 року на рівні 29,4 грн/дол.

Затверджений Верховною Радою державний бюджет України на 2019 рік передбачає курс гривні до долара США на кінець 2019 року на рівні 29,4 грн/дол.

«Розрахунки проведено з використанням прогнозного курсу на кінець року - 29,4 грн/дол. США», - йдеться в пояснювальній записці до урядового законопроекту «Про державний бюджет України на 2019 рік».

Нагадаємо, держбюджет-2018 передбачав середньорічний курс гривні на рівні 29,3 грн/дол. і курс на кінець року на рівні 30,1 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 14 вересня затвердив і направив на розгляд Верховної Ради проект державного бюджету України на 2019 рік, який базується на макроекономічному прогнозі з ростом реального ВВП на 3% за інфляції 7,4%.

23 листопада Верховна Рада ухвалила Державний бюджет України на 2019 рік з граничним обсягом дефіциту на рівні 89,989 млрд грн, або 2,3% ВВП, доопрацьований і затверджений Кабінетом міністрів до другого читання. В основі бюджету макроекономічний прогноз зі зростанням реального ВВП на 3% за інфляції 7,4%.