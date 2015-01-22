Міністр фінансів: прогнози про дефолт України ще жодного разу не виправдалися

Прогнози про можливий дефолт України останніми роками озвучуються регулярно, але ще жодного разу не виправдалися, а країна, тим часом, показує себе дисциплінованим позичальником. Про це заявила під час виступу на Світовому економічному форумі в Давосі міністр фінансів України Наталія Яресько.

«Україна є прикладом того, як неправильно оцінюються ризики. Для нашої країни ризики перебільшені. Після глобальної кризи 2008 року, ризики якої також були оцінені неправильно, нам передрікали дефолт неодноразово. Але ці прогнози так і не виправдалися. Україна, навпаки, показувала себе дисциплінованим позичальником», - сказала Яресько.

Вона також звернула увагу на те, що і зараз, коли Київ запитує додатковий пакет фінансової допомоги в обсязі близько 15 млрд дол., ризики також оцінюються некоректно. «У пресі озвучувалася цифра в 15 млрд дол. Якщо порівняти з обсягом коштів, наданих, наприклад, Греції, то я не думаю, що це істотна сума для 45-мільйонної країни, яку б не можна було знайти», - наголосила Яресько.

Читайте такожІмовірність дефолту Росії сильно зросла через обвал нафти й рубляПри цьому міністр нагадала, що уряд країни сьогодні робить багато чого для проведення ключових реформ – у судовій сфері, у боротьбі з корупцією, у справі досягнення миру на сході.

«У нас сильний уряд, готовий до реформ. Ми часто дивимося на цифри, але не враховуємо людського чинника. А для України це суттєво. Ми сьогодні сильніше за ті показники, які демонструє статистика», - резюмувала міністр фінансів.

Раніше Яресько зазначала, що на сьогодні Україна в повному обсязі виконує свої фінансові зобов'язання. У 2014 році Україна одержала 9 млрд дол. макрофінансової допомоги з різних джерел, виплативши при цьому 14 млрд дол. зовнішніх фінансових зобов'язань. Обсяг платежів, необхідних до виплати в 2015 році, становить близько 11 млрд дол. Обсяг необхідних запозичень у 2015 році оцінюється урядом у 15 млрд дол.