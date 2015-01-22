Путін схвалив антикризовий план вартістю 1,4 трлн рублів

У проміжному проекті плану немає згадки про кризу, а називається він "Планом забезпечення сталого розвитку економіки та соціальної стабільності в 2015 році", передає Російська служба Бі-бі-сі.

Перший віце-прем'єр Ігор Шувалов після зустрічі президента з урядом у Ново-Огарьово оголосив, що на "стабілізацію" економіки буде витрачено 1,375 трлн рублів.

Однак зауваження Путіна, за словами Шувалова, стосувалися саме вартості програми та джерела її фінансування - що може означати подальше скорочення витрат.

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Первісний план, підготований мінекономрозвитку, був розрахований на 2,7 трлн рублів, а після врахування критики з боку міністерства фінансів і пропозицій інших відомств погоджений проект "схуд" до 1,5 трлн рублів.

Віце-прем'єр Ігор Шувалов пояснив скорочення програми витрат на антикризовий план необхідністю залишатися в "розумних межах" дефіциту бюджету на 2015 рік.

"Витрати на цей план у такому обсязі величезні. Для того, щоб забезпечити макроекономічну стабільність, ми ніяких розумних меж порушувати не повинні. Для того, щоб забезпечити ці межі, від якихось заходів у такому обсязі потрібно буде відмовитися", - вважає Шувалов.

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За словами віце-прем'єра, витрати на цей план будуть більші, ніж очікувалося спочатку, але все-таки менші, ніж було під час кризи 2008-2009 років.

Гроші на антикризову програму передбачається брати не лише з Фонду національного добробуту, але також надавати у вигляді державних гарантій і бюджетних кредитів.

Володимир Путін на початку зустрічі з міністрами заявив, що вирішення економічних проблем у Росії буде здійснюватися за допомогою ринкових механізмів.

Міністр економічного розвитку Олексій Улюкаєв на нараді у Путіна зауважив, що в економіці намітилася тенденція до стабілізації, проте загроза зниження рейтингу країни до "сміттєвого" додає нові ризики.

"Учасники ринку побоюються зниження рейтингів нижче інвестиційного рівня. Це, безумовно, накладає свій відбиток на ситуацію на валютних ринках, у цілому на фінринках", - цитує Улюкаєва РИА Новости.

Інфляція у річному обчисленні трохи перевищить 13%, а до кінця року вийде на рівень кінця 2014 року, передбачає голова мінекономрозвитку.

Проміжний варіант антикризового плану складається із 63 пунктів (початковий план мінекономрозвитку складався зі 100 пунктів), і поки невідомо, які саме статті витрат "пішли під ніж" безпосередньо під час обговорення у президента.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Росії вирішили продати валюти на $7,5 млрд заради стабілізації курсу рубля.