Україна виконала умови для старту нової програми з МВФ – голова Мінфіну

Вимагалося затвердження збалансованого держбюджету і підвищення тарифів на газ для населення.

Кабінет міністрів і Верховна Рада України виконали попередні умови для старту нової 14-місячної програми stand-by з Міжнародним валютним фондом обсягом 3,9 млрд дол., яка підлягає затвердженню Радою директорів Фонду.

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Про це заявила міністр фінансів України Оксана Маркарова на брифінгу, присвяченому ухваленню Верховною Радою держбюджету на наступний рік.

Вона нагадала, що для старту нової програм з МВФ необхідне виконання двох умов - затвердження збалансованого держбюджету на наступний рік і реформа в енергетичному секторі, зокрема, підвищення тарифів на газ для населення до ринкового рівня.

«Постанову, як ви знаєте, Кабінет міністрів вже прийняв. Зараз триває процес перегляду, який йде вже за постановою, безпосередньо тарифів. Ми зараз активно комунікуємо з Міжнародним валютним фондом щодо якнайшвидшого виходу на раду директорів», - сказав Маркарова.

Згодом вона зазначила, що уряд продовжує обговорювати з МВФ питання підвищення ціни на газ, що є одним з ключових умов для затвердження нової програми співпраці.

«Питання енергетичної реформи та підвищення ціни на газ, і відповідно підвищення тарифів, яке з цим пов'язане - це одне з питань, яке ми обговорюємо», - додала Маркарова.

Довідка УНІАН. Міжнародний валютний фонд попередньо узгодив з українською владою нову 14-місячну програму stand-by обсягом 3,9 млрд дол., яка підлягає затвердженню Радою директорів Фонду.

Розгляд цього питання очікується після ухвалення українським парламентом державного бюджету на 2019 рік відповідно до рекомендацій МВФ і підвищення тарифів на газ і опалення для домогосподарств.

Національний банк України прогнозує отримання до кінця року першого траншу за новою програмою Міжнародного валютного фонду до кінця року в обсязі 1,5-1,9 млрд дол.

За оцінками експертів, завдяки новій програмі з МВФ Україна може залучити до 8 млрд дол. фінансування від міжнародних партнерів.