За словами депутатів, поштові оператори виявилися не готові до її адміністрування.

Верховна Рада скасувала норму про "три посилки", згідно з якою одна особа зможе отримати всього три міжнародні посилки на місяць, тому що поштові оператори виявилися не готові до адміністрування такого механізму.

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Відповідні зміни до Податкового кодексу (законопроект №9260) народні депутати підтримали у другому читанні, повідомила прес-служба Міністерства фінансів.

Зазначається, що за ухвалення законопроекту проголосували 236 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України прийняла зміни до законодавства, якими уточнюється порядок адміністрування і підвищуються ставки ряду податків і зборів для балансування державного бюджету. Зокрема, законом впроваджується обкладання податком на додану вартість для посилок в Україну сумарною вартістю понад еквівалент 100 євро для одного одержувача від одного відправника. Для цієї норми встановлюється перехідний період з 1 січня по 30 червня 2019 року, протягом якого податком обкладатиметься товар вартістю понад еквівалент 150 євро.

Раніше Міністерство фінансів України спільно з Державною фіскальною службою ініціювало впровадження оподаткування міжнародних посилок, які ввозяться в Україну, якщо їх вартість перевищує 22 євро. Однак ініціатива в черговий раз була відхилена Мінфіном через "шквал критики", незважаючи на те, що лобісти апелювали до європейських норм.

У грудні 2017 року Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році», згідно з яким одна особа може отримати всього три міжнародні посилки на місяць. При цьому сумарна вартість товарів у кожній з них не повинна перевищувати 150 євро. А починаючи з четвертої, такі відправлення обкладатимуться ПДВ, митом і акцизом. Дане обмеження мало запрацювати з 1 січня 2019 року. Державна фіскальна служба раніше визнала, що не зможе реалізувати норми цього закону через відсутність розуміння впровадження механізму відстеження посилок.