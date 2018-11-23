Мінфін ще цього року планує залучити до $1,5 мільярда кредитів

За словами міністра фінансів, Україна виконала всі умови для отримання першого траншу макрофінансової допомоги від Євросоюзу в 500 млн євро, тому очікується отримання цих коштів до кінця року.

Міністерство фінансів планує до кінця року залучити на ринках запозичення до 1,5 млрд доларів США.

Читайте такожУкраїна виконала умови для старту нової програми з МВФ – голова Мінфіну

Про це під час брифінгу заявила міністр фінансів Оксана Маркарова.

За її словами, цього року план із залучення кредитних коштів становив до 3,5 млрд доларів, бо після недавнього розміщення євробондів на 2 млрд доларів планується "добрати" суму, що залишилася.

"Планується залучити до 1,5 млрд доларів або на зовнішніх ринках, або на внутрішньому. Сподіваємося, що це буде макрофінансова допомога від ЄС та кредити під гарантії Світового банку", - сказала вона.

За її словами, Україна виконала всі умови для отримання першого траншу макрофінансової допомоги від Євросоюзу в 500 млн євро, тому очікується отримання цих коштів до кінця року.

Що стосується залучення кредитних коштів під гарантії Світового банку, то голова Мінфіну повідомила, що до кінця року можна розраховувати на суму до 650 млн доларів США.

Маркарова не стала коментувати, скільки планується отримати до кінця року від Міжнародного валютного фонду, додавши, що прийнятий держбюджет-2019 буде направлений у Фонд. Після цього, за її словами, потрібно буде дочекатися конкретного рішення Ради директорів МВФ за програмою співпраці з Україною і виділення траншу.

"Можу тільки сказати, що кошти МВФ підуть у резерви Національного банку, що є плюсом для макроекономічної стабільності", - сказала міністр.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня Міністерство фінансів підтвердило здійснення Україною двох випусків єврооблігацій на загальну суму 2 млрд дол., раніше отриману з джерел на ринку.