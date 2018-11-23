У Мінфіні прокоментували раннє прийняття бюджету-2019

Маркарова звернула увагу, що вдалося досягти мети, щоб дефіцит держбюджету на наступний рік не перевищував 2,3% від ВВП.

Раннє прийняття державного бюджету України на 2019 рік дозволить набагато краще спланувати дії влади.

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Про це під час брифінгу заявила міністр фінансів Оксана Маркарова.

"Затвердження державного бюджету зараз є для нас надзвичайно важливим. По-перше, ми набагато раніше цього року можемо почати планувати 2019 рік. Передбачуваність наша, як для українського бізнесу, так і для наших міжнародних партнерів, є надзвичайно важливою", - сказала вона, додавши, що в держбюджеті на 2019 рік передбачені кошти від міжнародних кредиторів.

Голова Мінфіну звернула увагу, що уряд ставив собі за мету, щоб дефіцит держбюджету на наступний рік не перевищував рівень 2,3% від ВВП, чого вдалося досягти.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила Державний бюджет України на 2019 рік з граничним обсягом дефіциту на рівні 89,989 мільярда гривень, або 2,3% ВВП, доопрацьований і затверджений Кабінетом міністрів до другого читання.

В основі затвердженого бюджету макроекономічний прогноз з зростанням реального ВВП на 3% при інфляції 7,4%.

Бюджет передбачає доходи в розмірі 1,026 трильйона гривень та видатки в розмірі 1,112 трильйона гривень, що на 18 мільярдів гривень вище показників первісного проекту, прийнятого у першому читанні.

Граничний обсяг державного боргу на 31 грудня 2019 року встановлено в сумі 2,060 трильйона гривень, гарантованого державою боргу – 388,6 мільярда гривень.

Прожитковий мінімум на одну особу в місяць з 1 січня 2019 року становитиме 1853 гривні, з 1 липня - 1936 гривень, з 1 грудня - 2027 гривень.

Мінімальна заробітна плата з 1 січня буде підвищена до 4173 гривні в місяць, або до 25,13 гривні в погодинному розмірі.