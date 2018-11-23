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Сигарети в Україні подорожчають

14:36, 23 листопада 2018
Фінанси
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Ілюстрація REUTERS

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Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття відповідних змін до Податкового кодексу проголосували 236 народних депутатів за необхідного мінімуму 226 голосів.

"Законом передбачається підвищення з 1 липня 2019 року ставки акцизного податку на тютюнові вироби на 9%, або згідно з прогнозним показником інфляції", – йдеться в пояснювальній записці.

Також передбачено підвищення з 1 січня 2019 року ставки екологічного податку за викиди вуглекислого газу стаціонарними джерелами з 0,41 грн до 10 грн за тонну і поетапне підвищення цієї ставки до 30 грн за тонну до 2023 року.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила зміни до законодавства, якими уточнюється порядок адміністрування і підвищуються ставки низки податків і зборів для балансування державного бюджету.

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Теги: #Податковий кодекс#ціни на сигарети