Кудрін прогнозує Росії серйозні наслідки санкцій і дешевої нафти

У Росії є три роки для того, щоб пристосуватися до нових цін на нафту, але для цього доведеться скоротити витрати. Таку думку висловив екс-міністр фінансів Олексій Кудрін, пише ТАСС.

"На найближчі два роки ціна може бути $60", - сказав він, додавши, що ціна $100 за барель і вище - "це була ненормальна ціна".

На думку Кудріна, російська економіка повинна була пристосовуватися до ціни $60-80. "Інше питання, що уряд дозволив собі формувати бюджет при ціні $100", - зауважив він.

"У нас є три роки, щоб пристосуватися до ціни на нафту, - продовжив Кудрін. - Найближчі роки будуть складними. Потрібно переходити до іншої планки витрат".

Читайте такожМВФ погіршив прогноз щодо ВВП Росії у 2015 році зі слабкого зростання до падіння на 3%За оцінкою економіста, вплив санкцій на російську економіку практично рівнозначний впливу від падіння ціни на нафту. "Надалі такого падіння курсу не буде, - впевнений Кудрін. - Отримавши подвійний удар, Росія серйозно відчуває наслідки". Він підрахував, що нинішня ситуація призведе до скорочення імпорту на 40%, що істотно ускладнить можливості для зростання економіки.