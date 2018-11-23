Мільярд для президента: які «сюрпризи» підготувала влада в держбюджеті-2019 (відео)

Офіційно щойно створений Фонд президента України, на який виділили гроші, підтримуватиме освітні та наукові програми для молоді. Неофіційно кажуть – бюджетний мільярд піде фактично на передвиборчий піар Порошенка.

В проекті бюджету на 2019 рік передбачається виділення 1 мільярду гривень на спеціальний Фонд Президента України, з якого будуть фінансуватися освітні та наукові програми для молоді.

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Про це йдеться в сюжеті програми “Гроші”.

«Мільярд для президента. Точніше, для президентського фонду. Саме стільки запланували в бюджеті на 2019-й. Офіційно щойно створений Фонд президента України буде підтримувати освітні та наукові програми для молоді. Неофіційно кажуть – бюджетний мільярд піде фактично на передвиборчий піар Порошенка», - йдеться у сюжеті.

Детальніше про те, які ще «подарунки» приготувала влада для народу в бюджеті на наступний рік дивіться у сюжеті.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила Державний бюджет України на 2019 рік з граничним обсягом дефіциту на рівні 89,989 млрд грн, або 2,3% ВВП, доопрацьований і затверджений Кабінетом міністрів до другого читання.

В основі затвердженого бюджету макроекономічний прогноз зі зростанням реального ВВП на 3% за інфляції 7,4%.

Бюджет передбачає доходи в розмірі 1,026 трлн грн і видатки у розмірі 1,112 трлн грн, що на 18 млрд грн вище від показників початкового проекту, ухваленого в першому читанні.

Граничний обсяг державного боргу на 31 грудня 2019 року встановлено в сумі 2,060 трлн грн, гарантованого державою боргу - 388,6 млрд грн.

Прожитковий мінімум на одну особу на місяць з 1 січня 2019 року становитиме 1853 грн, з 1 липня - 1936 грн, з 1 грудня - 2027 грн.

Мінімальну заробітну плату з 1 січня буде підвищена до 4173 грн на місяць, або до 25,13 грн в погодинному розмірі.