Експерти назвали ключові ризики держбюджету-2019

Ключовими ризиками держбюджету експерти вважають недооцінку видатків на субсидії та оптимістичні очікування від приватизації.

Ключовими ризиками прийнятого Верховною Радою державного бюджету України на 2019 рік є недооцінений обсяг видатків на фінансування субсидій населенню для оплати послуг житлово-комунального господарства у разі підвищення цін на газ і надто оптимістичні очікування від приватизації.

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Як йдеться в коментарі експертів Центру економічної стратегії (ЦЕС), переданому агентству УНІАН, заплановані надходження від приватизації можна отримати за рахунок продажу великих об'єктів, що в передвиборних умовах досить складно, навіть якщо ринкові умови будуть сприятливими.

У ЦЕС нагадали, що головним обмежуючим фактором для бюджету наступного року є піковий період виплат за зовнішніми боргами, оскільки в 2019 році порівняно з поточним роком сума погашень зовнішніх боргів зросла майже вдвічі – до 4,3 млрд дол. США або 3,3% ВВП, за внутрішнім - на 30%.

«Високий рівень витрат на обслуговування і погашення боргів не дозволяє знижувати податкове навантаження, обмежує можливості для зростання бюджетних витрат і несе ризики рефінансування», - наголошується в коментарі.

Водночас, у ЦЕС привітали своєчасне прийняття держбюджету на 2019 рік і виконання граничного бюджетного дефіциту, незважаючи на наближення виборів.

«Ми сподіваємося, що оперативне прийняття бюджету дозволить представити його на розгляд Ради директорів МВФ вже цього року, і Україна якомога швидше отримає необхідні кошти. А і дисципліна, яку продемонстрували під час дотримання дефіциту, ми сподіваємося, в майбутньому стане нормою і для жорстких стель витрат по розпорядникам бюджетних коштів, навіть без тиску з боку донорів», - йдеться в коментарі.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада вранці 23 листопада (6 годин) прийняла державний бюджет України на 2019 рік з граничним обсягом дефіциту на рівні 89,989 млрд грн, або 2,3% ВВП.

Як заявила під час брифінгу міністр фінансів Оксана Маркарова, у затвердженому держбюджеті-2019 передбачається 58 млрд грн на субсидії населенню, що має покрити всі потреби.

Також Маркарова вважає реальним виконання планового показника надходжень коштів від приватизації державного майна в 2019 році в розмірі 17 млрд грн.