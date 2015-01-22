American Express скоротить цього року понад 4 тисяч робочих місць

Міжнародна платіжна система American Express скоротить понад 4 тисяч робочих місць в 2015 році, заявив фінансовий директор компанії Джефф Кемпбелл, передає ПРАЙМ.

Звільнення, які будуть проведені як на території США, так і за їх межами, торкнуться понад 6% від загального штату компанії в 62,8 тис. співробітників на кінець 2013 року. Зазначається, що скорочення співробітників призвели до списання 313 млн доларів в четвертому кварталі в якості витрат на реструктуризацію.

Читайте такожПлатіжна система Skrill відключила акаунти клієнтів в окупованому КримуКомпанія також повідомила про збільшення квартальних витрат і різкий стрибок резервів на можливі втрати по позиках на 21,5% - до 582 млн доларів.

Чистий прибуток American Express за підсумками четвертого кварталу 2014 року збільшився до 1,45 млрд доларів з 1,31 млрд доларів за підсумками аналогічного періоду 2013 року. Чистий квартальний прибуток, що припадає на одну акцію, склав 1,39 долара на акцію проти 1,21 долара на акцію роком раніше.

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