Група Компаній "ЛІГА" інвестує в недержавне пенсійне забезпечення

Група Компаній "ЛІГА" збільшує перелік напрямків бізнесу. У серпні 2018 року компанія "ЛІГА ПЕНСІЯ" придбала 100 % прав власності відкритого недержавного пенсійного фонду "Взаємодопомога" — одного з перших українських фондів.

Як зазначив Президент ГК "ЛІГА" Сергій Бондаренко, розвиток недержавного пенсійного забезпечення — один з найважливіших елементів підвищення добробуту і соціальної захищеності громадян, а для ГК "ЛІГА" це —​ логічний і обдуманий крок у розвитку свого бізнес-портфеля.

"За 27 років своєї діяльності, Група Компаній "ЛІГА" заслужила бездоганну репутацію як серед клієнтів і користувачів, так і серед ділових партнерів, підтверджуючи на справі свою ефективність, надійність і стабільність. Високий рівень соціальної відповідальності, ефективна фінансова політика, вибудуване корпоративне управління, інвестиції в надійні проекти, більше 20-ти різних напрямків бізнесу, успішні висновки унікальних інноваційних продуктів, які протягом багатьох років є лідерами, вихід на зарубіжні ринки — ось ті ключові чинники, які вплинули на наше рішення займатися новою сферою діяльності для країни і для нас, і гарантувати безумовну надійність і чесність для вкладників. Усі компанії Групи поділяють єдину місію і цінності, а завдяки взаєморозумінню з партнерами і загальній меті кожен з бізнесів процвітає", — відмітив Сергій Бондаренко.

Він підкреслив, що настільки міцний фундамент Групи забезпечить Фонду довіру, стійке положення на ринку і довгострокову перспективу. "Наша команда буде використовувати весь свій професіоналізм і досвід для того, щоб стати найбільшим гравцем ринку недержавного пенсійного забезпечення та дати зручний, надійний інструмент кожному для формування своїх накопичень для забезпечення фінансово-незалежної і щасливої старості", — додав Президент ГК "ЛІГА".

Генеральним директором компанії "ЛІГА ПЕНСІЯ" призначений Дмитро Бондаренко (член Наглядової ради і Генеральний директор ГК "ЛІГА"), що є показником прозорості з боку власників, демонструє їх відкритість, серйозні наміри щодо розвитку цього напрямку.

Дмитро Бондаренко зазначив, що недержавні пенсійні фонди є стандартним і ефективним інструментом для накопичення пенсійних заощаджень у всьому світі. За його словами, прийшов час і для українських громадян оцінити переваги цього інструменту для усвідомленого формування свого успішного майбутнього.

"Це нова, і не зовсім звична, для нашого суспільства модель турботи про своє майбутнє заздалегідь. Сьогодні в США, в Європі, мабуть, немає жодної людини, яка би не була вкладником НПФ, адже там, це необхідний елемент системи пенсійного забезпечення, результат якої ми з вами спостерігаємо, коли виїжджаємо за межі України і зустрічаємо щасливих пенсіонерів, які подорожують і насолоджуються життям. Ми хочемо просувати в Україні модель усвідомленої турботи про свій пенсійний період, яка дасть людям зовсім інші можливості при виході на пенсію. Так живе весь цивілізований світ і нам теж час приходити до цього", — підкреслив Дмитро Бондаренко.

ВНПФ "Взаємодопомога", який придбала компанія "ЛІГА ПЕНСІЯ", заснований у 2004 році, відповідно до Закону "Про недержавне пенсійне забезпечення" як неприбуткова організація. Він був в числі перших недержавних пенсійних фондів в Україні. На момент покупки ВНПФ "Взаємодопомога" налічував 922 учасника, активи фонду складають 2,484 млн. гривень. Управлінням фонду буде займатися вищий колегіальний орган — Рада Фонду, до складу якої увійшли люди, які заслуговують на колосальну довіру і є провідними професіоналами своєї галузі.

Головою Ради Фонду стала Ольга Бондаренко, дружина Дмитра і керівник Міжнародного Благодійного Фонду "Let's Help!". До Ради Фонду увійшли:

Артем Афян, керуючий партнер юридичної компанії "Юскутум";

Вікторія Калініна, HR-директор компанії "ЛІГА: ЗАКОН";

Олександр Ткач, автор трьох книг на тему недержавного пенсійного забезпечення, фахівець у сфері пенсійної реформування, кандидат технічних наук, доцент.

Рада Фонду для управління, адміністрування та збереження активів обрала кращих професіоналів галузі. З 1 листопада 2018 року для управління активами ВНПФ "Взаємодопомога" Радою Фонду було обрано компанію "КУА-АПФ" Upinvest", що входить до групи ICU, як кращого керівника для підвищення прибутковості фонду і розміру пенсійних заощаджень учасників.

З 1 жовтня Рада Фонду підписала договір з адміністрування з ТОВ "Адміністратор пенсійного фонду "Центр персоніфікованого обліку", що засноване у 2004 році і ​єдиним видом діяльності якого є адміністрування пенсійних фондів. Банком-зберігачем був обраний один з найбільших банків України АТ "УкрСиббанк", що входить до міжнародної групи BNP Paribas Group.