У Фіскальній службі похвалилися зростанням надходжень єдиного соцвнеску

У жовтні надходження ЄСВ сстановили 18,7 мільярда гривень, що більше показника жовтня 2017 року на 23%.

Надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у січні-жовтні цього року збільшилися порівняно з аналогічним періодом минулого року на 26,8%, або на 34,7 мільярда гривень - до 163,9 мільярда гривень.

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Як повідомила прес-служба Державної фіскальної служби України (ДФС), зокрема, лише в жовтні надходження ЄСВ становили 18,7 мільярда гривень, що більше показника жовтня 2017 року на 23%.

У прес-службі підкреслили, що єдиний внесок автоматично розподіляється Державною казначейською службою України за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування та перераховується за призначенням - на рахунки, відкриті в Державній казначейській службі на ім'я фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування і пенсійного страхування.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів минулого тижня запропонував Верховній Раді збільшити максимальну базу нарахування єдиного соціального внеску до 25 мінімальних заробітних плат з 15 (до 104 тисяч гривень з 55,8 тисячі гривень) і запровадити регресивну шкалу розміру оплати ЄСВ.

Одразу після цього Європейська Бізнес Асоціація виступила проти "виборчого збільшення податкового навантаження на сумлінних платників податків.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі також висловилися проти цієї ініціативи, оскільки вона суперечить логіці податкових реформ, які проводяться в країні з часів Евромайдана.

Надходження ЄСВ у січні-жовтні 2017 року становили 129,2 мільярда гривень.