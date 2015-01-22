Нацбанк продовжив зміцнювати офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, 22 січня з 14:00 Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 доларів США - 1576.7642 (21 січня - 1578.4755);

100 євро - 1827.9427 (21 січня - 1827.7168);

10 російських рублів - 2.4052 (21 січня - 2.4289).

Читайте такожНБУ за рік утричі збільшив продаж валюти на міжбанку - до $9 млрдЯк повідомляв УНІАН, Національний банк України в суботу, 17 січня, з 14:00 встановив курс гривні до долара на рівні 15,8764, що на 2 копійки нижче останнього історичного мінімуму, встановленого НБУ 22 грудня 2014 року на рівні 15,8544.

У понеділок, 19 січня, Нацбанк взяв курс на зміцнення гривні.